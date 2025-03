VOCÊ NÃO PODE DIGITE ASSIM O TEMPO TODO ou todo mundo vai pensar que você está gritando com eles. É por isso que esse emoji existe! O emoji de entrada em letras minúsculas latinas mostra um quadrado com “a”, “b”, “c” e “d” minúsculos dentro dele. O estilo e a cor do emoji variam de acordo com o teclado emoji. Este emoji representa o botão que funciona como um alternador entre letras maiúsculas e minúsculas em um teclado virtual, para que você possa definir o tom do seu texto para atender às suas necessidades específicas. Use este emoji ao falar sobre digitação, escrita ou software. Exemplo: Kate, use o botão 🔡 às vezes e pare de gritar comigo.

Keywords: abcd, digitação, latinas, letras, minúsculas

Codepoints: 1F521

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )