O outono está no ar quando as árvores começam a mudar de cor. O emoji de folha caída mostra várias folhas marrons com caules. O emoji de folha caída é frequentemente usado quando se fala sobre a estação do outono ou outono. Este emoji também pode ser usado para falar sobre algo que está morrendo ou sobre a personalidade de alguém que está morrendo. Use o emoji de folha caída ao falar sobre a época do ano em que os lattes de especiarias de abóbora aparecem no menu. Exemplo: A melhor época do ano é durante o outono porque as árvores mudam de cor!!🍂

Copiar

Keywords: caídas, cair, folha, folhas

Codepoints: 1F342

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )