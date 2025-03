Este emoji é um extintor de incêndio vermelho com uma mangueira preta. Usado para apagar incêndios, pode ser usado de várias maneiras. Se as coisas estiverem muito “iluminadas”, puxe o extintor de incêndio para esfriar as coisas. Se uma conversa estiver muito quente, apague esse fogo. Use o extintor de incêndio de forma lúdica e em momentos sérios para apagar essas chamas.

Copiar

Keywords: apagar, extinguir, extintor de incêndio, incêndio

Codepoints: 1F9EF

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )