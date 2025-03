O emoji dos correios japoneses mostra um prédio com um símbolo japonês para correspondência em relevo na frente. Use este emoji se estiver perguntando a um japonês sobre o lugar mais próximo para enviar correspondência, ou se estiver trocando histórias de viagens e a sua tiver a ver com o envio de cartas no Japão!

Keywords: correio, japonês, oriental, prédio

Codepoints: 1F3E3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )