O emoji dos correios mostra um pequeno prédio marrom com uma buzina postal exibida com destaque na frente para mostrar o propósito do prédio. Use este emoji ao conversar sobre qual é o melhor lugar para comprar selos, enviar cartas e ficar na fila o dia todo.

Keywords: correio, europeu, prédio

Codepoints: 1F3E4

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )