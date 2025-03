Você é meu amor e meu coração pertence a você. Que melhor maneira de expressar seu interesse amoroso por alguém ou algo do que com um clássico coração vermelho. O emoji de coração vermelho mostra a forma de um coração na cor vermelha. Um coração vermelho pode dar uma sensação de paixão infinita ou pode ter um tom mais amigável e divertido. O emoji representa paixão, amor, romance e conexão profunda. Use este emoji para mostrar sua afeição genuína por sua cara-metade, seu cachorro ou sua fatia de pizza favorita. Exemplo: Eu amo John de todo o meu coração ❤️

Copiar

Keywords: amor, coração, coração vermelho

Codepoints: 2764 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )