O emoji de cem pontos é um clássico para elogiar alguém. Quando você marca algo em cem pontos, quanto mais perto chegar de cem, melhor você se saiu. O emoji de cem pontos mostra o número 100 em vermelho com duas linhas vermelhas embaixo dele. Esse emoji costuma ser usado para se referir a algo altamente valorizado ou verdadeiro. As pessoas costumam usar esse emoji para elogiar os outros ou mostrar que concordam com algo. Exemplo: “Debbie tirou um 💯 no papel! Vamos celebrar"

Keywords: 100, 100 pontos, cem pontos, pontuação, pontuação total

Codepoints: 1F4AF

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )