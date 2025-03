Este emoji tem diferentes alimentos cozinhando dentro da panela rasa, dependendo da plataforma. No entanto, uma paella espanhola parece ser a escolha mais popular. Este clássico prato de arroz espanhol pode ser cozido com frutos do mar ou carne, dependendo da preferência do comensal e é servido quente na panela rasa em que foi cozido.

Keywords: caçarola, caçarola com comida, comida, paella, panela, rasa

Codepoints: 1F958

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )