O botão VS é um quadrado laranja com um “VS” branco no centro. Este emoji pode ser usado para se referir a qualquer competição ou esporte em que uma ou mais pessoas de cada lado se enfrentam. Use este emoji no domingo do Super Bowl, durante as Olimpíadas ou ao jogar uma partida casual de Banco Imobiliário com amigos.

Copiar

Keywords: botão vs, símbolo, símbolo “vs”, versus, vs

Codepoints: 1F19A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )