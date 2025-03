Deve dinheiro a alguém no Japão? Pague-os rapidamente, antes que este emoji apareça em suas mensagens. O emoji do botão japonês “Valor mensal” mostra um quadrado com o símbolo japonês branco que significa “valor mensal”. A cor do quadrado varia de acordo com o teclado emoji. Este símbolo pode ser usado para expressar taxas mensais como aluguel, contas de luz e contas de gás. Use este emoji se alguém lhe deve dinheiro e precisa pagar. Exemplo: O proprietário enviou o texto do 🈷Greg. Parece que ele deve algum dinheiro.

Copiar

Keywords: “quantidade mensal”, botão japonês de “quantidade mensal”, ideograma, japonês, 月

Codepoints: 1F237 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )