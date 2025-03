Nada na vida é gratuito, portanto, se houver cobrança, você pode usar o botão japonês “não é gratuito”. Este emoji representa o símbolo japonês que significa possuir ou possuir. O botão japonês “não gratuito” mostra um quadrado com o símbolo japonês que significa possuir ou possuir no meio. O estilo e a cor do emoji variam de acordo com o teclado emoji. Use este emoji quando quiser expressar que algo não é gratuito. “Não é gratuito” nem sempre tem que ser sobre dinheiro, isso pode ser usado para dizer que associar-se a algo ou alguém pode custar-lhe emocionalmente. Exemplo: “Jen, eu sei que você gosta de James, mas tome cuidado 🈶

Copiar

Keywords: “não gratuito”, botão japonês de “não gratuito”, ideograma, japonês, 有

Codepoints: 1F236

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )