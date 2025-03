Esta loja está oficialmente aberta. O emoji japonês do botão “Abrir para negócios” mostra um quadrado com o símbolo japonês branco para “trabalho” no meio. A cor do emoji varia de acordo com o teclado emoji. O emoji japonês do botão “Aberto para negócios” está vinculado a lojas e estabelecimentos que estão abertos para negócios, para que os clientes possam gastar dinheiro em seus produtos e serviços. Use este emoji ao falar sobre uma nova loja ou negócio que está oficialmente aberto. Exemplo: a loja do Jin é 🈺 . Vamos conferir.

Keywords: “aberto para negócios”, botão japonês de “aberto para negócios”, ideograma, japonês, 営

Codepoints: 1F23A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )