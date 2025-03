Não deve ser confundido com emojis de transporte semelhantes, o emoji de bonde apresenta a frente de um veículo retangular com uma grande janela vindo diretamente para você. Em algumas cidades, o bonde é chamado de metrô, metrô ou bonde. O que distingue o bonde dessas outras formas de transporte são suas linhas acima do solo.

Keywords: bonde elétrico, trólebus, veículo

Codepoints: 1F68A

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )