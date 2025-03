Tendo um debate sobre o estado do mundo, política ou algum novo estudo científico? Você pode usar o balão de fala esquerdo para compartilhar seus pensamentos ou citar uma parte de um discurso de um especialista. O emoji do balão de fala esquerdo mostra um balão de fala oval voltado para o lado esquerdo. Esse emoji é frequentemente associado a fala, diálogo e conversa. Também é um símbolo popular usado em histórias em quadrinhos. Use este emoji quando quiser ter qualquer tipo de debate, discussão ou conversa com alguém. Exemplo: O discurso do presidente foi informativo, mas ele deixou de fora muitos pontos importantes durante seu discurso 🗨.

Keywords: balão de diálogo, balão de diálogo à esquerda

Codepoints: 1F5E8 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 2.0 )