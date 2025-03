Um sonho é um desejo que seu coração faz, e se você estiver no Japão, às vezes pendura esse desejo em uma Árvore Tanabata. Este emoji é derivado do festival Japanse Tanabata, onde as pessoas tradicionalmente penduram desejos escritos em papel colorido e decorações nas árvores. Use este emoji quando estiver escrevendo sobre algo que deseja ou se estiver indo para um festival japonês de Tanabata. Exemplo: “Desejando que você estivesse aqui,🎋”

Copiar

Keywords: árvore, árvore de tanabata, árvore japanesa, comemoração

Codepoints: 1F38B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )