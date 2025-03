La Statua della Libertà è stata costruita come uno sforzo congiunto tra americani e francesi ed è stata progettata dallo scultore Frederic-Auguste Bartholdi. Fu terminato nel 1885 e trasportato in America dove ci vollero 4 mesi per ricostruirlo e nel 1886 fu dedicato dal presidente Grover Cleveland. Alcune versioni dell'emoji della Statua della Libertà mostrano solo il volto della statua mentre altre mostrano l'intera metà superiore.

Keywords: libertà, statua, statua della libertà

Codepoints: 1F5FD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )