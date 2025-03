Attention au train ! L'emoji de la voie ferrée montre une voie ferrée en bois avec des barres métalliques de chaque côté. Le style de l'emoji de la voie ferrée varie selon le clavier emoji. L'emoji est souvent utilisé pour parler de locomotives et de chemins de fer. Il existe des kilomètres de voies ferrées dans le monde entier et de nombreuses personnes utilisent les trains traditionnels pour se déplacer. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de voyage, de transport et de train. Exemple : Elle habite juste au-dessus du 🛤 à l'est de la ville.

Keywords: train, voie ferrée

Codepoints: 1F6E4 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )