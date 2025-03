Parfois, vous ne pouvez tout simplement pas renverser votre froncement de sourcils. Tout le monde a de mauvais jours et des jours tristes. L'emoji de la personne fronçant les sourcils montre une personne avec les sourcils levés, les yeux mi-ouverts et le visage froncé. Cet emoji est disponible dans différents tons de peau et sexes. La personne qui fronce les sourcils dégage un sentiment de tristesse, de colère, de fatigue, de déception, de lassitude, de cœur brisé, de maladie, de mauvaise humeur et de tout ce qui vous fait vous sentir mal. Utilisez cet emoji pour exprimer ces sentiments ou même la déception et la frustration envers quelqu'un ou quelque chose. Exemple : Vous ne pouvez pas venir à ma fête d'anniversaire ? C'est nul 🙍‍♂️.

Keywords: froncer, personne fronçant les sourcils, sourcils

Codepoints: 1F64D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )