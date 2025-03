Si un bébé pleure, il se peut qu'il ait faim. Les nouveau-nés obtiennent leurs nutriments en buvant du lait du sein de leur mère ou une formule de lait en poudre. La personne qui nourrit un bébé emoji montre une femme ou un homme tenant et nourrissant un bébé avec un biberon. Cet emoji est disponible dans une variété de tons de peau et de sexes différents. Utilisez cet emoji pour décrire un nouveau-né, des éléments de la parentalité, de nouvelles mamans et la garde d'enfants. Cet emoji est également utile lorsque vous parlez de quelque chose lié à l'alimentation d'un bébé, à la garde d'enfants, à une mère, un père ou un autre membre de la famille attentionné. Exemple : John est un père très attentionné, mais j'aimerais qu'il me laisse plus tenir le bébé !

Keywords: allaitement, bébé, biberon, personne, personne allaitant un bébé

Codepoints: 1F9D1 200D 1F37C

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )