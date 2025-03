Vous cherchez quelque chose de sucré et de sain? Pourquoi ne pas prendre une pêche. L'emoji pêche est clairement un fruit, mais il est couramment utilisé pour parler de mégots car le fruit a la forme d'un buttox. L'emoji pêche montre une pêche avec un pli au milieu et des feuilles vertes en haut. L'emoji pêche peut être utilisé pour parler de fruits, d'un mode de vie sain et de friandises sucrées. Il est aussi couramment utilisé pour parler de mégots. Cet emoji peut être utilisé de manière amicale ou de manière plus sexuelle. Exemple : Woah, regardez chez Jen. 🍑Je pose cette pizza et je fais plus de squats.

Keywords: fruit, pêche

Codepoints: 1F351

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )