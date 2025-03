Les émojis du Père Noël et de la Mère Noël représentent les personnages traditionnels de Noël chargés d'apporter de la joie aux enfants de tous âges pendant la période de Noël. Le Père Noël et Mme Claus sont probablement les habitants du pôle Nord les plus célèbres au monde. Avec leurs lutins de vacances qui travaillent dur, leurs rennes magiques et leur traîneau volant, ils sont responsables de la livraison des cadeaux aux enfants qui figurent sur la "bonne liste" du Père Noël.

L'emoji du Père Noël représente un homme plus âgé portant une barbe blanche et portant un bonnet rouge. Certaines versions de l'emoji du Père Noël montrent également la partie supérieure du costume rouge du Père Noël. L'emoji du Père Noël est disponible dans une variété de tons de peau, apportant l'esprit de diversité à la saison des fêtes,

L'emoji Mme Claus représente une femme plus âgée portant des lunettes et un bonnet rouge chaleureux avec une bordure blanche. Certaines versions de l'emoji de la Mère Noël montrent du gui apposé sur le chapeau. Cet emoji, tout comme le Père Noël, est disponible dans une variété de tons de peau.

Outre l'emoji masculin du Père Noël et l'emoji féminin de la Mère Noël, il existe également un emoji représentant un personnage de vacances non sexiste connu sous le nom de Mx. Noël. Le titre honorifique "Mx" est utilisé lorsqu'une personne ne s'identifie pas comme étant d'un genre spécifique. L'emoji de Mx. Claus représente le visage d'une personne âgée non genrée, aux cheveux blancs ou gris, portant un chapeau semblable à celui du Père Noël. Contrairement à l'emoji du Père Noël, Mx. Claus n'a ni barbe ni moustache.

Keywords: noël, père, père noël

Codepoints: 1F385

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )