La chance est quelque chose que nous espérons tous ! Ayez confiance en vous, espérez le meilleur et croisez les doigts, qui sait que vous pourriez avoir de la chance ! L'emoji doigt croisé montre une main avec le majeur et l'index qui se croisent. C'est un signe de bonne chance et une tradition superstitieuse que beaucoup de gens pratiquent lorsqu'ils espèrent le meilleur. Cet emoji se décline en différents tons de peau. Si quelqu'un croise les doigts derrière son dos, cela pourrait aussi être un signe qu'il rompt une promesse. Cependant, cet emoji est couramment utilisé pour parler de chance, de souhaits et d'espoir que quelque chose se passera. Utilisez cet emoji pour souhaiter bonne chance à quelqu'un ! Exemple : Nous espérons que John se rétablira bientôt 🤞

Keywords: croisés, doigts, main

Codepoints: 1F91E

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )