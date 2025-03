OH MON DIEU! Qu'est-ce que c'est? Ce chat semble très inquiet à propos de quelque chose. L'emoji de visage de chat montre le visage d'un chat avec des oreilles pointues, de grands yeux blancs, une bouche grande ouverte et ses mains sur ses joues. Le chat a l'air effrayé, surpris et choqué. Utilisez cet emoji si vous aimez les chats et que vous voulez donner l'impression d'être sous le choc, effrayé, craintif, anxieux ou inquiet. Exemple : « Le tonnerre de la tempête de la nuit dernière m'a fait flipper ! 🙀.

Keywords: chat fatigué, fatigue, inquiet, oh, surpris, visage

Codepoints: 1F640

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )