L'emoji casquette à bec est une casquette de baseball bleue avec un seul bec porté à l'avant pour un style traditionnel et à l'arrière pour un look plus audacieux. Ce type de chapeau est populaire parmi les personnes de tous les sexes, mais il est peut-être le plus souvent associé aux papas.

Keywords: casquette américaine, casquette de baseball, vêtements

Codepoints: 1F9E2

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )