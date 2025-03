Un canoë est un bateau long et étroit qui utilise une rame pour être propulsé dans l'eau. Bien que personne ne sache vraiment quand le canoë a commencé, les archéologues savent qu'il est utilisé comme moyen de transport depuis plus de 8 000 ans. Si certains l'utilisent encore pour se déplacer, il est plus largement connu comme activité sportive ou de loisir. L'emoji canoë peut être utilisé pour représenter les sports nautiques dans un lac ou une rivière. Si vous planifiez un voyage de pêche, associez-le à l'emoji de poisson pour montrer ce que vous prévoyez.

Keywords: bateau, canoë

Codepoints: 1F6F6

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )