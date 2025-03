Olhe para o céu à noite e você estará olhando para a Via Láctea. É enorme e é apenas uma das muitas galáxias do universo. O emoji da Via Láctea mostra uma imagem da Via Láctea e suas estrelas iluminando. A Via Láctea é a galáxia que contém o planeta Terra e seu sistema solar. Use este emoji ao falar sobre espaço, astronautas, estrelas, planetas, sistema solar, galáxia, meteoros, signos do zodíaco, alienígenas, ciência ou astronomia. Você também pode usar este emoji ao falar sobre uma noite romântica sob as estrelas, acampar ou observar as estrelas. Exemplo: Deveríamos poder ver toda a Via Láctea 🌌 em nosso acampamento!

Keywords: céu, estrelado, via láctea

Codepoints: 1F30C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )