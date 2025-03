O emoji transgênero é usado para descrever alguém que nasceu com um gênero, mas se identifica com outro gênero. O emoji transgênero mostra o símbolo transgênero que é um símbolo feminino, um símbolo masculino e um símbolo genderqueer combinados em torno de um círculo. Use este emoji ao falar sobre a comunidade LGBTQ, pessoas transexuais e orgulho LGBTQ. Exemplo: Amor é amor! Todo amor é bem vindo inclusive ⚧️

Keywords: símbolo transgênero, transgênero

Codepoints: 26A7 FE0F

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )