O emoji da bandeira de Vanuatu consiste em um fundo formado por duas faixas horizontais de vermelho e verde. Um triângulo preto repousa no lado esquerdo com uma linha preta dividindo a faixa superior e inferior. Dentro do preto, há uma linha amarela mais fina que segue a borda do triângulo e a faixa divisória. Dentro do triângulo, há dois símbolos amarelos: uma presa de javali e duas folhas de cicadáceas.