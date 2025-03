O emoji do símbolo do bebê está em cores e formatos diferentes nas plataformas, mas geralmente mostra o contorno de um bebê com algum tipo de fundo sólido. Use-o para mostrar que há um fraldário por perto.

Keywords: bebê, fralda, fraldário, símbolo de bebê

Codepoints: 1F6BC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )