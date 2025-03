Quando usado no sentido literal, o rosto sorridente com óculos de sol é apenas outra maneira de transmitir que é brilhante o suficiente para que óculos de sol sejam necessários. No entanto, este emoji popular também pode ser usado para retratar um comportamento legal e confiante, muitas vezes com um tom presunçoso ou arrogante.

Copiar

Keywords: óculos escuros, rosto, rosto sorridente com óculos escuros, sol, sorrindo, sorrindo de óculos escuros

Codepoints: 1F60E

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )