Você já ficou com tanta raiva que quis amaldiçoar alguém? Este emoji representa esse sentimento. O emoji de rosto com símbolos na boca mostra um rosto vermelho com sobrancelhas franzidas e uma barra preta “censurada” da boca com os símbolos “&$!#%”. Esses símbolos representam palavrões e variam de acordo com o teclado emoji. Use este emoji quando estiver extremamente bravo, chateado, frustrado, irritado e chateado. Se a bomba F não for apropriada, use este emoji. Exemplo: Cale a boca Jan. 🤬 Estou tão cansada dessa conversa

Copiar

Keywords: rosto com símbolos na boca, xingando

Codepoints: 1F92C

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )