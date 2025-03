Shhh! Não diga nada sobre isso. Feche os lábios e não fale. O emoji de boca com zíper mostra um rosto com os lábios fechados. Pode ser usado para falar sobre confiança, lealdade e garantir que as informações secretas de alguém estejam seguras e protegidas. Se a informação é sobre um segredo embaraçoso, informações seguras ou uma surpresa, este emoji pode ser usado. Tudo é segredo com este! Exemplo: “Estamos dando uma festa surpresa de aniversário para Becky. Por favor, não diga nada a ela ou você estragará a surpresa. 🤐”

Keywords: rosto, rosto com boca de zíper, zíper

Codepoints: 1F910

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )