Este emoji apresenta um balão de fala, mas no formato de um olho com a íris e a pupila dentro do balão. Pode ser utilizado de várias formas, mas principalmente por ter presenciado algum tipo de bullying. Como parte da campanha anti-bullying por meio do Ad Council, esse emoji representa muito mais do que parece.

Copiar

Keywords: balão de diálogo, olho, olho no balão de diálogo, testemunha

Codepoints: 1F441 FE0F 200D 1F5E8 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 2.0 )