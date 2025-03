Este emoji de mão de vitória levanta os dedos indicador e médio para mostrar um sinal de paz. Você não precisa ser um hippie para usar uma dessas mãos de vitória. Eles podem ser usados como um simples sinal de “paz” para um amigo ou uma maneira de transmitir que algo é “simplesmente legal” com você. Bônus: adicione um em cada lado do rosto sorridente com óculos de sol para uma vibe de “missão cumprida”.

Keywords: mão com sinal de vitória, mão em v de vitória, sim!, vitória

Codepoints: 270C FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )