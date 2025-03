Este símbolo pode parecer familiar. É um símbolo icônico no mundo do teatro conhecido como as máscaras da tragédia e da comédia. Uma máscara franze a testa e a outra sorri. Este emoji é usado para descrever drama, teatro e artes. Isso inclui peças de teatro, musicais, shows da Broadway e até apresentações de filmes. Use este emoji ao falar sobre teatro ou falar sobre algo relacionado às artes. Exemplo: “Meu Deus, esse 🎭 foi icônico”

Copiar

Keywords: arte, arte dramática, entretenimento, espetáculo, máscara

Codepoints: 1F3AD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )