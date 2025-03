Uma decoração de pinho, também conhecida como “Kadomatsu” em japonês, é um arranjo que costuma ser cuidadosamente colocado fora de casa nas festividades do Ano Novo, para receber os espíritos e encorajar um ano feliz e saudável que está por vir. Esses arranjos de bambu são frequentemente adornados com vegetação e, às vezes, florais, para efeito adicional. Use este emoji para desejar a amigos e familiares um feliz ano novo japonês.

Keywords: bambu, comemoração, decoração de pinhas, decoração de pinhos, japonês, pinha

Codepoints: 1F38D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )