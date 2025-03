Kaaba significa literalmente cubo em árabe e é isso que você vê aqui. Este cubo preto apresenta decoração dourada e representa a Casa de Deus na religião do Islã. É o centro do local sagrado do Islã da Grande Mesquita em Meca. Use este emoji com cuidado, pois é considerado o santo dos santos entre os muçulmanos em todo o mundo.

Copiar

Keywords: caaba islã, islã, muçulmano, religião

Codepoints: 1F54B

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )