Este emoji mostra um círculo vermelho genérico que é oco no meio. Muitas vezes, esse símbolo é usado no Japão no lugar da sempre familiar “marca de seleção” ao corrigir um teste, por exemplo. É o sinal que significa “correto!” ou “tudo bem!” Assim, você pode usar este emoji em conversas com seus amigos e familiares com o mesmo contexto.

Keywords: círculo, círculo grande oco, grande, o, vermelho

Codepoints: 2B55

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )