O emoji do botão SOS é um emoji de alerta vermelho com as letras “SOS” no centro. Literalmente significa "Salve Nossas Almas" e é frequentemente usado por aqueles que estão presos em algum lugar e precisam de ajuda, mas você também pode usá-lo quando precisa de um grande favor de um amigo ou está preso em um encontro ruim e precisa de um relacionamento diferente. tipo de missão de resgate.

Copiar

Keywords: ajuda, botão sos, símbolo, símbolo “sos”, sos

Codepoints: 1F198

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )