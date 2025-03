Insira seus dados no aplicativo e entraremos em contato com você. O emoji do botão japonês de “aplicativo” representa o símbolo japonês para “solicitação”. O botão japonês de “aplicativo” mostra um quadrado com o caractere japonês de “pedido” no meio. A cor e o estilo do emoji variam de acordo com o teclado emoji. Use este emoji ao falar sobre solicitar informações ou preencher um formulário de consulta no Japão. Na China, este é o símbolo do Zodíaco Chinês do Macaco. Exemplo: Gina, você precisa solicitar informações do site preenchendo o formulário. 🈸

Keywords: “aplicação”, botão japonês de “aplicação”, ideograma, japonês, 申

Codepoints: 1F238

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )