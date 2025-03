Coloque esse clipe ao contrário. Ótima edição! O emoji do botão reverso representa uma ferramenta de áudio ou vídeo usada para reverter a faixa de áudio ou reprodução de vídeo. O emoji do botão reverso mostra um quadrado com um grande triângulo branco apontando para a esquerda. A cor do quadrado varia de acordo com o teclado emoji. Esse emoji costuma ser usado quando se fala em reverter um videoclipe ou um clipe de música. Use este emoji ao falar sobre música, filmes e edição. Exemplo: Chuck, você pode colocar o primeiro clipe ◀

Keywords: botão de voltar, esquerda, seta, triângulo, voltar

Codepoints: 25C0 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )