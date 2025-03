Oh, essa é a minha geléia! Se a música que você está ouvindo agora é tão boa que você quer ouvi-la novamente, o botão de repetição é a sua resposta! O emoji do botão de repetição mostra um quadrado, com duas setas brancas criando um loop. As setas simbolizam que quando uma termina, a outra começa, o que cria um loop sem fim. O estilo e a cor do emoji variam de acordo com o teclado emoji. Normalmente, você encontrará esse emoji dentro de uma plataforma baseada em áudio, como um serviço de streaming de música, sendo usado como um botão para ativar e desativar a função de repetição. Use este emoji quando quiser dizer ao seu amigo para tocar sua música favorita novamente. Exemplo: “Tim, quero ouvir a última música de novo. Coloca 🔁”

Keywords: botão de repetir, repetir, sentido horário, seta

Codepoints: 1F501

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )