Mais rápido! Acelere, eu preciso passar por este audiolivro. O botão de aceleração rápida mostra um quadrado com duas setas brancas no centro apontando para cima. O emoji de botão rápido representa o botão que você pressionaria para acelerar o áudio de uma música ou vídeo. Use este emoji se precisar falar sobre como acelerar o áudio de uma palestra, audiolivro, música ou vídeo. Exemplo: você gravou a aula da professora B? Eu quero ouvi-lo em uma velocidade mais rápida. ⏫

Copiar

Keywords: botão de avanço para cima, dupla, seta

Codepoints: 23EB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )