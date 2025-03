Você já ficou com tanta raiva que gritou a plenos pulmões? "Que diabos está acontecendo!" “Não acredito que isso está acontecendo!” "Estou com tanta raiva!" A bolha de raiva certa pode descrever todas essas frases quando alguém as está gritando com raiva. O balão de raiva certo mostra um balão de fala com bordas pontiagudas que emitem um sentimento de raiva. Este emoji pode dar a sensação de estar ansioso, infeliz, estressado ou nervoso. Use este emoji para expressar infelicidade e raiva. Exemplo: Jenny estava tão chateada com sua transferência de escritório. Ela estava gritando 🗯 a plenos pulmões.

Keywords: balão de diálogo, balão de raiva à direita, discurso furioso, enérgico, irado, raiva

Codepoints: 1F5EF FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )