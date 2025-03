Para onde você está indo no seu próximo voo? O emoji de avião costuma ser usado durante conversas sobre viagens. O emoji de avião mostra o topo de um avião com duas asas Use o emoji de avião ao falar sobre viagens, voos, aviões ou férias. Isso também pode ser usado ao falar sobre alturas e voos. Exemplo: Pam só voa de primeira classe quando está ✈️ a negócios.

Keywords: aéreo, avião, veículo

Codepoints: 2708 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )