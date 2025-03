Si vous vous sentez fatigué mentalement et physiquement, cet emoji est fait pour vous. L'emoji au visage fatigué a les yeux fermés, les sourcils inclinés et la bouche ouverte qui fronce les sourcils. L'emoji dégage un sentiment de lassitude, de stress, de frustration, de tristesse, de colère et le sentiment général d'en avoir marre de quelque chose ou de quelqu'un. Cet emoji est très probablement utilisé pour parler d'un patron horrible, de mauvais enfants ou d'une belle-mère de l'enfer. Exemple : « Karen n'est jamais satisfaite de mon travail. Je travaille si dur tous les jours et je n'arrive pas à faire quoi que ce soit de bien. Je suis tellement au-dessus de ça 😫 "

Copie

Keywords: fatigue, visage, visage fatigué

Codepoints: 1F62B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )