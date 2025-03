Woah il vitesse d'éclairage! Un train à grande vitesse a non seulement révolutionné l'industrie du voyage, mais s'est avéré être un changeur de jeu économique et environnemental. L'emoji du train à grande vitesse montre le design moderne de l'avant d'un train à grande vitesse. Le train à grande vitesse utilise une technologie de transport avancée pour voyager à des vitesses allant jusqu'à 177 milles à l'heure. Le train à grande vitesse utilise un système très similaire au train à grande vitesse et ces emojis sont généralement utilisés dans le même contexte et les mêmes zones. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de voyages, de transports, de trains traditionnels, de trains à grande vitesse, de trains à grande vitesse, de vitesse et de technologies avancées ou futuristes. Exemple : Les trains à grande vitesse permettent de gagner beaucoup de temps. Ils doivent en construire un dans la ville de maman pour qu'elle puisse trouver un nouveau travail 🚅.

Keywords: train, train à grande vitesse

Codepoints: 1F685

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )