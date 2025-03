L'être le plus fort et le plus puissant de tous les claviers, l'emoji super-héros vole pour sauver la situation. Ce héros a un masque, une cape et est prêt à repousser les ennemis. L'emoji super-héros dégage un sentiment de courage, de force, de bravoure et de puissance. Utilisez cet emoji pour décrire quelqu'un qui a des tendances de super-héros ou un vrai super-héros ! Exemple : "Maman, Brenden et moi voulons 🦸 des costumes pour Halloween"

Copie

Keywords: bien, heroïne, héros, super-héros, super-pouvoir

Codepoints: 1F9B8

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )