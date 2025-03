Saviez-vous que porter un ruban rose sensibilise au cancer du sein ? L'emoji ruban de rappel est l'image d'un ruban porté pour montrer son soutien à une cause ou sensibiliser à un problème, un groupe ou une maladie. La couleur des emoji de rappel varie en fonction du clavier emoji. Différentes couleurs de ruban sont portées pour représenter le soutien à différentes causes. Le ruban rose est souvent porté pour soutenir la recherche sur le cancer du sein, le vert est porté pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale, le jaune est porté pour montrer son soutien à l'armée et aux troupes, et un ruban violet est souvent porté pour être solidaire des victimes de violences domestiques. violence. Exemple : N'oubliez jamais vos héros tombés pendant la Seconde Guerre mondiale🎗.

Keywords: ruban, ruban de mémoire

Codepoints: 1F397 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )