Un accro à l'adrénaline peut avoir marché sur une planche à roulettes une fois ou deux. Le sport d'action est une ruée pour certains et divertissant à regarder pour d'autres. Il est également considéré comme un sport dangereux, conçu pour ceux qui n'ont pas peur de se gratter le genou ou de se casser quelques os ici et là. L'emoji de planche à roulettes montre une planche de planche à roulettes et ses roues. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez du sport du skateboard ou de l'action extrême.

Exemple : "Brad, j'ai reçu mon nouveau 🛹 aujourd'hui. Allons au skate park après l'école pour le roder.

Keywords: glisse, longboard, planche à roulettes, roulettes, skate, skateboard

Codepoints: 1F6F9

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )